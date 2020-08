Die Musikschule plus hat eine neue Heimat gefunden. Am Samstag, 15. August, eröffnet sie im früheren Postgebäude in der Bahnhofstraße.

Im Frühjahr hatten Klaus-Peter Bösshar und seine Tochter Sarah, die Betreiber der Musikschule, beschlossen, das Unternehmen mit bis dato rund 14 Musiklehrern zum 1. August zu verkleinern zu einem reinen Familienbetrieb. Die Gründe: die Corona-Krise, vor allem aber die von Bösshar immer wieder beklagte Benachteiligung, weil die öffentliche Musikschule des Landkreises gefördert wird – vorher durch den Kreis selbst, inzwischen über die dem Kreis gehörige Sparkasse.

Bösshar hatte damals auch mitgeteilt, dass sich die Musikschule plus aus ihrem bisherigen Domizil in den Tuchfabriken zurückziehen und eine neue Heimstätte für den verringerten Unterrichtsumfang suchen werde. Diese ist gefunden, nimmt am Samstag ihren Betrieb auf.

Zunächst sei es schwierig gewesen mit der Suche, sagte Bösshar: In Kusel stehe zwar die halbe Stadt leer, aber geeignete Räume für seine Bedürfnisse seien Mangelware gewesen. Dann sei der Kontakt zu der in Saarbrücken wohnenden Familie entstanden, der das Postgebäude gehört. Die wollte zwar ursprünglich verkaufen, doch wurde man sich in Sachen Vermietung einig.

Die Musikschule plus übernimmt rund 100 Quadratmeter im Erdgeschoss rechts – also ziemlich genau jenen Teil, in dem über viele Jahre die Postfiliale bestand. Seit Wochen hat die Familie in Eigenleistung an der Umgestaltung gewerkelt. Drei Kollegen, die bislang für die Musikschule Plus gearbeitet haben, mieten weitere etwa 70 Quadratmeter auf der linken Seite des Erdgeschosses. Sie arbeiten autark von der Musikschule plus.

Die Eröffnung am Samstag hält Bösshar wegen Corona bewusst klein. Dabei hätte er allemal Grund zum Feiern. Rund 50 Prozent der Schüler der früheren, großen Musikschule Plus bleiben ihm und seiner Tochter als nunmehr alleinige Lehrkräfte erhalten. Und: Auch alle Kooperationspartner – beispielsweise Schulen oder Altenheime – arbeiten weiter mit der Musikschule plus zusammen. Das Sahnehäubchen: Seit Jahren hatte Bösshar vergeblich versucht, eine Kooperation mit einem Kindergarten ins Leben zu rufen. Nun starten in Kürze voraussichtlich gleich deren drei.