Interview: Statt Ostereiersuche gibt es im Kuseler Kinett von 16. bis 18. April das Indie-Festival „Willkommen im Dschungel XI“. Mit dabei ist die 24-jährige Musikerin Katrin Meier alias Kat Kit aus Quirnbach. Mit Katharina Kovalkov-Walth sprach die Singer/Songwriterin über Angst, Mut und darüber, warum Eiskugeln wichtig für ihre Karriere gewesen sind.

Wie sind Sie denn zur Musik gekommen? Lag es wirklich nur an den Eiskugeln, die im Kinderchor als Ansporn verteilt wurden, so wie in Ihrer Kurz-Biografie steht?

Na ja, das