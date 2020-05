Mit ihrer Musik auf einem Sampler zeigen viele verschiedene Bands ihre Solidarität mit dem nigerianischen Pfarrer Patrick Asomugha, der nach Einbrüchen, rassistischen Anfeindungen, zerstochenen Reifen und einer Morddrohung Queidersbach verlassen muss.

„Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort bedroht die Gerechtigkeit an jedem anderen.“ Dieses Zitat von Martin Luther King hat sich das Bündnis „#ihaveadream“ als Leitspruch gewählt. Neben den Musikern besteht das Bündnis aus der Anti-Rassismus-AG des Siebenpfeiffer-Gymnasiums Kusel, Solid Kaiserslautern, der Alternativen Gegenkultur Kusel, dem Bündnis für Menschlichkeit und Toleranz im Landkreis Kusel, der Bürgerinitiative „Mut Gegen Rechts“ Ruschberg, Detlev Besier, Pfarrer für Frieden und Umwelt, dem Kreisverband Kusel der Partei Die Linke, den Jusos Kaiserslautern und Kusel, Die Partei Kaiserslautern, dem Beratungsknoten Rechtsextremismus Nordwestpfalz, dem Stadtverband der Partei Die Linke Kaiserslautern sowie dem Kreisverband Kusel der Partei Bündnis 90/Die Grünen.

Die vertretenen Bands sind keine Unbekannten im Landkreis und waren laut Bastian Drumm, der das Bündnis ins Leben rief, sofort bereit, sich zu beteiligen. Dabei sind Lokalmatadoren wie Manuel Sattler oder Andy Beckers Band „A Futuristic Aid“ vertreten, aber auch Musiker aus Berlin zum Beispiel. „Überrascht hat mich, dass selbst die Berliner schon von dem Vorfall gehört hatten“, so Drumm. Das zeige, wie groß die Kreise sind, die diese Vorfälle ziehen und mache es umso wichtiger, ein klares Zeichen zu setzen.

„Wir wollten einfach zeigen, dass nicht alle so denken und ein großer Teil der Bevölkerung verurteilt, was da passiert ist“, sagt Drumm. Die Musikzusammenstellung gibt es derzeit nur online, zum Preis von zwei Euro – wer mag, kann aber auch mehr geben.

Das gesammelte Geld soll gespendet werden – ob nun an Pfarrer Asomugha direkt, an die Ortsgemeinde zur Förderung antirassistischer Arbeit vor Ort oder an eine andere gute Sache, stehe noch nicht fest.

Für die Zukunft ist auch noch ein auf CD gepresster Sampler geplant. „Der befindet sich aber noch in der Planungs- und Genehmigungsphase“, betont Drumm. Und wenn die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie aufgehoben werden, sei auch ein Soli-Konzert in der Queidersbacher Kirche denkbar.

Info