Der Musikantenlandpreis soll im Herbst neu vergeben werden. Dies hat die Kreisverwaltung Kusel auf Nachfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Bis dahin bleibt Nicole Johänntgen amtierende Preisträgerin. Der Burgrat hatte die Saxophonistin im März 2023 zur 14. Musikantenlandpreisträgerin gewählt. Im Mai 2023 folgte ihre Ernennung und Einführung auf Burg Lichtenberg. Der Preis ist mit 7500 Euro und einem vierwöchigen Aufenthalt auf der Burg dotiert. Er wird üblicherweise alle drei Jahre neu vergeben.