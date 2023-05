Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Alterswohnsitz für das Wochenende an der Weinstraße sollte es ursprünglich sein. Froh geworden ist der Mannheimer Rechtsanwalt Hansjürgen Tuengerthal dann aber in einem Musikerhaus in Jettenbach. Wegen der Corona-Pandemie ist er vorerst komplett ins Musikantenland gezogen.

Der Neubürger hat das ehemalige „Storchennest“ in der Hauptstraße 12 gekauft. Dort betrieb die Hebamme Erna Walter seit den 1950er Jahren eine Gastwirtschaft.

Zum Musikantentum