Voraussichtlich Ende Mai soll Saxophonistin Nicole Johänntgen den Staffelstab als Musikantenlandpreisträgerin von Martin Folz übernehmen. Schon vor ihrer Berufung wird die 41 Jahre alte Wahl-Schweizerin einen Workshop an der Musikschule Kuseler Musikantenland geben. Dieser findet am Samstag, 20. Mai, um 13 Uhr in der Musikschule (Landschaftsstraße 4-6) statt. Eingeladen sind alle Instrumentalisten und Vocalisten, die Lust am gemeinsamen Musizieren haben. Anmeldungen per E-Mail an steffen-buerthel@musikschule-kusel.de.