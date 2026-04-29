Erwachsene, Studenten, Kleingruppen: Die Eintrittspreise für das Musikantenland-Museum sind in Kategorien aufgeteilt. Was alle eint: Besucher müssen künftig mehr zahlen.

Die Eintrittspreise für das Musikantenland-Museum auf Burg Lichtenberg sowie die Kosten der Kombi-Tickets, mit denen zudem ein Besuch des Urweltmuseums Geoskop möglich ist, sollen sich mit der Wiedereröffnung nach dem Umbau des Musikantenland-Museums erhöhen. Das hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung vergangene Woche beschlossen. Das Einzelticket für Erwachsene, die das Museum in der Zehntscheune besuchen wollen, kostet statt 2,10 künftig vier Euro. Die ermäßigte Version – etwa für Schüler, Studenten und Behinderte – schlägt von 1,50 auf drei Euro auf. Bei der Familienkarte klettert der Einzelpreis von 5,10 auf zehn Euro. Als Familien gelten zwei Erwachsene mit dazugehörigen Kindern. Kleingruppen (ab zehn Personen) zahlen im Musikantenlandmuseum künftig drei Euro statt vorher 1,80 Euro pro Person (ermäßigt: zwei statt 1,30 Euro).

Das Kombi-Ticket für Erwachsene kostet in Zukunft fünf Euro (ermäßigt: vier Euro) – vorher: 3,60 beziehungsweise 2,80. Der Preis des Familien-Kombitickets steigt von 9,20 auf zwölf Euro, der für Kleingruppen-Kombitickets von 3,10 auf vier Euro pro Person (ermäßigt: drei statt 2,30 Euro). Die Einzelpreise für das Geoskop bleiben unberührt: Dort ist das Einzelticket für Erwachsene für 2,60 Euro zu haben, Familien zahlen 6,10 Euro. Eine Preisübersicht für das Urweltmuseum findet sich unter urweltmuseum-geoskop.de.

Neue Aufteilung vorgesehen

Die Kreisverwaltung begründet die Preiserhöhung mit der Attraktivität der Dauerausstellung des Musikantenland-Museums, die durch den Umbau deutlich steigen soll. Für Sonntag, 10. Mai, ist die Wiedereröffnung geplant. Die Einnahmen aus den Kombitickets werden zwischen den beiden Trägern aufgeteilt: Das Geoskop wird getragen vom Zweckverband Pfalzmuseum für Naturkunde, das Musikantenland-Museum vom Landkreis. Die Aufteilung sieht bislang 3/5 für den Zweckverband und 2/5 für den Kreis vor. Künftig sollen die Einnahmen aus den Kombi-Tickets 50/50 aufgeteilt werden.

Laut Kreisverwaltung können Besucher beider Museen mit einem Kombi-Ticket im Vergleich zu zwei Einzeltickets bisher etwa 25 Prozent sparen. Diese Ersparnis soll auch mit den neuen Preisen beibehalten werden.