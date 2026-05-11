In feierlichem Rahmen ist am Sonntagnachmittag das neu gestaltete Musikantenland-Museum in der Zehntscheune auf Burg Lichtenberg offiziell eröffnet worden. Landrat Johannes Huber sprach von einem „besonderen Moment für die Region und die Kultur in der Westpfalz“.

Das Museum erzähle die Geschichte der Heimat und der westpfälzischen Musikanten und mache diese nun zeitgemäß und lebendig erfahrbar, sagte Huber. Die Modernisierung sei gelungen, ohne den Charakter des Hauses zu verlieren. „Wer durch das Museum geht, spürt sofort: Hier wurde nicht nur umgebaut, sondern Geschichte neu erlebbar gemacht“, betonte der Landrat. Besonderen Dank richtete Huber an Ausstellungsgestalterin Regina Hauber, die die Neugestaltung maßgeblich begleitet habe. Ihr sei es gelungen, die Ausstellung klarer, moderner und zugänglicher zu strukturieren, ohne die historische Tiefe zu schmälern.

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Staatssekretär Jürgen Hardeck zeigte sich erfreut, die Eröffnung in den letzten Tagen seiner Amtszeit begleiten zu können. Das Projekt habe ihm besonders am Herzen gelegen. Im Anschluss diskutierten Huber, die Bürgerwissenschaftlerin Karla Rübel, der Leiter des Fördervereins, Tobias Widmaier, Regina Hauber sowie Barbara Schmidt, stellvertretende Direktorin des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde, über das Trafo-Projekt und die Museumsneugestaltung. Danach folgte eine Führung durch das neue Museum.