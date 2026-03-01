An zwei unterhaltsamen Konzertabenden stellte das Siebenpfeiffer-Gymnasium Kusel am Donnerstag und Freitag erneut das musikalische Können seiner Schüler unter Beweis.

Unter dem Motto „Gefühlswelten“ präsentierte die Schule ein vielseitiges Programm. Durch den Abend führten die Schülerinnen Selana Kurz und Lea Marie Schmitt. Die Veranstaltung zählt zu den Höhepunkten des Schullebens und lockte zahlreiche Besucher in die Fritz-Wunderlich-Halle.

Auch junge Schüler waren auf der Bühne: der Kinderchor. Foto: Eric Sayer

Das Publikum zeigte sich sichtlich beeindruckt und honorierte die Darbietungen immer wieder mit lang anhaltendem Applaus. Musikalisch bot der Abend ein breites Spektrum bekannter Stücke. Instrumental überzeugten die Bläserklassen 5b und 6b, die Big Band sowie die Projektgruppe Neue Musik unter anderem mit „Majestic March“ und „Ode an die Freude“. Auch gesanglich wurde viel geboten: Kinderchor, Mittelstufenchor, Männerchor und Popchor präsentierten Titel wie „My Heart Will Go On“, „Rolling in the Deep“ und „Je ne parle pas français“. Für zusätzliche Abwechslung sorgten Schautänze des Sport-Grundkurses der zwölften Stufe, der „Dancing Girls“ sowie einer Cheerleading-Gruppe. Mit einer gelungenen Mischung aus Musik und Tanz entführten die jungen Künstler ihr Publikum in wahrlich eindrucksvolle Gefühlswelten.