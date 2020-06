Die Kinderbuchautorin und Singer-Songwriterin Claudia Gliemann ist im Juli zu Gast im Landkreis Kusel. Für Kinder gibt es Lesungen an drei Tagen, für Erwachsene ein Konzert.

Ihr Soloprogramm für Erwachsene, das sie am Donnerstag, 9. Juli, auf Burg Lichtenberg vorstellt, heißt „Kaleidoskop“. Es ist ein Liederabend mit Liedern über das, was uns (nicht nur)

gerade bewegt.

„Papas Seele hat Schnupfen“, heißt das Buch, aus dem Claudia Gliemann liest. Mit diesem Programm ist sie seit 2017 in einem gemeinsamen Projekt mit AOK und Deutscher Depressions-Liga in ganz Deutschland unterwegs. Die kleine Heldin im Buch heißt Nele. Neles Zuhause ist der Zirkus. Ihre Familie zählt zu den besten Seilartisten der Welt. Schon seit Generationen. Doch dann wird Neles Papa krank. Seine Seele bekommt Schnupfen. Und das in einer Welt, in der alles bunt und fröhlich ist und man eigentlich glücklich sein könnte. Jemand, der stark sein sollte, wird schwach. Behutsam und einfühlsam beschreibt die Autorin Claudia Gliemann in „Papas Seele hat Schnupfen“ die Geschichte einer großen Zirkusfamilie. Kinder müssen zum Veranstaltungsort gebracht und wieder abgeholt werden. Verpflegung und Getränke müssen mitgebracht werden.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos. Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften für Corona. Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich bis zum 2. Juli bei Michael Heil-Habermann, Telefon: 06381 424-117, Werner Barthel, Telefon 06381 424-174 und Martina Gerhardt, Telefon 06381 424-215 sowie per E-Mail unter jugendpflege(at)kv-kus.de.

Termine

7. Juli, 10.30 Uhr bis 13 Uhr und 14 Uhr bis 16.30 Uhr: Jugendfreizeit- und Bildungsstätte Bambergerhof, musikalische Lesung, Gespräch mit den Kindern, Malen, Basteln, Freizeitangebot.

8. Juli, 10.30 Uhr bis 13 Uhr und 14 Uhr bis 16.30 Uhr: Jugendzeltlagerplatz Odenbach musikalische Lesung, Gespräch mit den Kindern, Malen, Basteln, Freizeitangebot.