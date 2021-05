Unter der Überschrift „Ramsteiner Sommer Lounge – Kultur vo(r)m CCR“ präsentiert das Ramsteiner Congress Center im August weitere musikalische Leckerbissen unter freiem Himmel.

„Die üblichen Verdächtigen“ sind im Kreis Kusel – und weit darüber hinaus – als hervorragende Musiker bekannt. Der Name steht für Akustik-Rock/Pop vom Feinsten. Die Veranstalter versprechen ein Konzerterlebnis in einer gemütlichen und stilvollen Atmosphäre, mit einer Band, die sich durch perfekten mehrstimmigen Gesang, Gitarren- und Klavierparts, die ihresgleichen suchen, Emotionen, Herzblut und die Liebe zum Detail auszeichnet. „DüV“ spielen am Donnerstag, 13. August.

Nur einen Tag später, am Freitag, 14. August, stehen dann in einer weiteren Ausgabe der „Sommer Lounge“ die klassischen Rockhits von den legendären Bands der 70er- und 80er-Jahre auf dem Programm – präsentiert von „Dusemond – De Soto and Band“, einer Rockformation rund um den Schlagzeuger Georg Dusemond und den Ausnahmesänger Rick de Soto. Freunde des Klassik-Rock kommen bei Songs von Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, AC/DC und vielen mehr auf ihre Kosten.

Name Programm

Bei den „Rock´n´Roll-Flamingos “, die am Donnerstag, 20. August, die Besucher unterhalten werden, ist der Name Programm. Die Musiker Manuel Lothschütz (Klavier), Christian Weber (Gitarre), Sven Sommer (Kontrabass) und Patrick Metzger (Standschlagzeug) verfügen über ein breitgefächertes Repertoire von klassischem Rock´n´Roll bis Rockabilly. Dabei interpretieren sie ältere und moderne Songs im Rock´n´Roll-Stil – so als hätte es sie bereits gegeben, als Elvis zum ersten Mal ein Mikro in die Hand genommen hat. Gewürzt wird das Ganze, wie der Veranstalter mitteilt, durch die mitreißende Bühnenshow, das originelle Outfit und die Instrumente der Musiker.

Info

Alle Konzerte beginnen jeweils um 19.30 Uhr auf der Bühne vor dem Congress Center. Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, inklusive eines Freigetränks. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.congress-center-ramstein.de