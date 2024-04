Der Gewerbeverein Altenglan veranstaltet am Sonntag, 7. April, im Herzdriggerdorf ein Frühlingsfest. Von 13 bis 18 Uhr sind die örtlichen Geschäfte geöffnet. Ein Oldtimerbus nimmt die Besucher zu einer Fahrt durch den Ort mit, in dem 30 Stationen aufgebaut sind. Wie in den vergangenen Jahren richtet der Motorradausstatter Pro Moto eine Hausmesse in der Kuseler Straße aus, die bereits am Samstag beginnt. In der Austraße spielt ab 14 Uhr der Musikverein Schellweiler. Dort können sich Kinder zudem auf einer Hüpfburg austoben und einige Runden auf einem Kinderkarussell drehen. Auf dem Edeka-Parkplatz sorgt ab 13.30 Uhr ein Duo für musikalische Unterhaltung, zudem werden Kaffee und Kuchen, Schaschlik und Antipasti geboten. Auch dort ist eine Hüpfburg aufgestellt. Die Musikschule Plus Kusel ist im gesamten Dorf unterwegs und musiziert.