Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Pfarrer Christoph Bröcker begrüßte den Improvisationskünstler Dobrin Stanislawow, der mit Obertongesang, mit Panflöten, Ocean-Drum, Didgeridoo, Kalimba und seiner Geige zu einer Reise in ferne Länder einlud.

Seit Jahren lädt die protestantische Kirchengemeinde Glan-Münchweiler immer wieder Künstler ein, die in der Martinskirche in Dietschweiler oder – wie am Freitag –