Am Samstag, 21. August, findet um 17 Uhr das Konzert „I got rhythm“ in der Zehntscheune der Burg Lichtenberg statt. Die Sängerin Angelika Schmalbach und der Pianist Harry Muly spielen Lieder von George und Ira Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin und anderen Komponisten, vorwiegend aus den 1930er Jahren. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Anmeldung unter der E-Mailadresse a-schmalbach@t-online.de gebeten.