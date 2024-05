Peter Schmid liebt Herausforderungen. Deshalb versucht sich der 63-Jährige an einem neuen Instrument. Auch politisch sucht der SPD-Politiker nach einer neuen Herausforderung: Schmid möchte Bürgermeister seiner Heimatstadt werden.

Wenn Peter Schmid von seinem Heimatstädtchen spricht, gerät er schnell ins Schwärmen: Da wäre etwa die grüne Ortseinfahrt, vorbei an Wehr und Gärtnerei, der eindrucksvolle Marktplatz am Hang, die Alte-Poststraße, in der er geboren und aufgewachsen ist. „Ich lebe unwahrscheinlich gerne hier“, sagt der Kuseler, der eine ganz besondere Wohnstätte in der Kreisstadt gewählt hat: Der 63-Jährige wohnt mit seinen beiden Hunden, zwei Möpsen, in einem alten, umgebauten Friseurladen in der Innenstadt. „Wo ich als Kind die Haare geschnitten bekommen habe, steht jetzt meine Küche“, sagt er schmunzelnd und ergänzt: „Ich fühle mich sauwohl so mittendrin.“

