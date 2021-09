Alte Musik aus Estland ist im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz am Wochenende, 18. und 19. September, in Offenbach-Hundheim und Otterberg zu hören. Unter dem Motto „Nordlichter“ treten die Ensembles Heinavanker und Vox Clamantis auf.

Ein musikalisches Panorama der Christianisierung Estlands im 13. Jahrhundert bietet das Ensemble Heinavanker am Sonntag, 19. September, 17 Uhr, in der Abteikirche in Offenbach-Hundheim. Die estnische Gruppe unter Leitung von Margo Kõlar bietet in der Kultursommer-Reihe „Via Mediaeval – Musik und Räume des Mittelalters“ Melodien aus frühester Zeit, darunter Gregorianische Gesänge und geistliche Volkslieder.

Vorchristliches Liedgut sowie zeitgenössische estnische Musik gehören ebenfalls zum Repertoire der siebenköpfigen Gesangsgruppe. Heinavanker begann 1988 in Tallinn. Der Name bedeutet auf deutsch Heuwagen und bezieht sich auf ein Gemälde von Hieronymus Bosch. Darauf ist eine riesige Heu-Fuhre dargestellt, die über das von Habgier zerfressene Land ins Verderben rollt. In der Bildmitte aber entsteht die Musik, die sowohl der betende Engel als auch der heimliche Dämon in Besitz nehmen wollen. Der Vorverkauf findet über die Gemeinde statt. Außerdem gibt es Karten an der Abendkasse.

Kirchenführung vor dem Konzert

In der gleichen Reihe tritt bereits am Samstag, 18. September, 20 Uhr, das Ensemble Vox Clamantis in der Abteikirche Otterberg auf. Das vielfach ausgezeichnete Ensemble ist nach Angaben der Veranstalter für seine Interpretationen von älterer und neuer Musik bekannt. Auf dem Programm stehen Volksgesänge aus Estland, insbesondere widmet sich Vox Clamantis hierbei den baltischen Komponisten. Für dieses Konzert gibt es Karten im Vorverkauf unter www.reservix.de

Vor den Konzerten werden jeweils kostenlose Kirchenführungen angeboten. In Offenbach-Hundheim beginnt diese um 15.30 Uhr.