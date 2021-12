Der Hildegard-Knef-Abend mit Hannelore Bähr wurde in den März verlegt, das Konzert der italienischen Punkrocker Los Fastidos in den Mai. Doch am 23. und 25. Dezember gehen zwei Konzerte im früheren Kinett-Kino über die Bühne.

Hineingleiten in den Festtagsmodus, Halbbesinnliches am Vorweihnachtsabend, kurz „Schöne Töne“: Diese schon vor Jahrzehnten im Museumskeller in Kusel gepflegte Konzerttradition setzen Joyce Sommer (Gesang), Ralph „Mosch“ Himmler (Trompete), Sven Sommer (Bass), Matthias Stoffel (Piano) und Steffen Brandt am Schlagzeug am Donnerstag, 23. Dezember, 20 Uhr, im früheren Kino am Hofacker 11 fort.

Zwei Tage und zwei Stunden später, am 25. Dezember um 22 Uhr, steigt an gleicher Stelle eine „Xmas Party“. Die Schalander Allstars geben sich die Ehre, Programmmacher Andreas Becker legt auf. Und wenn nicht in allerletzter Minute noch etwas dazwischen kommt, entern auch Manic Circus unter dem Motto „Coming Home for Christmas“ die Bühne. Auch das hat Tradition: Die aus dem Kuseler Land stammende Band hat ihr Weihnachtskonzert früher gern im Haus der Jugend gegeben.

2G-plus-Regel gilt

Ob das Konzert der Palz Gang – auch das eine liebgewonnene Tradition aus Vor-Corona-Tagen – stattfinden kann, ist nach Angaben von Andreas Becker vom Schalander-Team, das das frühere Kino genossenschaftlich organisiert in ein Kulturzentrum umwandeln will, derzeit offen. Der Auftritt von Heinz Glass, Knoche und Marcel sowie Gästen soll am 28. Dezember stattfinden. Allerdings seien die bis dahin geltenden Pandemieregeln noch abzuwarten, sagte Becker am Montagabend. Auch wie es mit den für Januar geplanten Konzerten weitergeht, hänge derzeit von den Pandemieregeln ab. Die Palzgang könnte wohl kurzfristig loslegen, ist sie doch bekanntermaßen „die Band, die niemals probt“.

Für die beiden Weihnachtskonzerte gilt die 2G-plus-Regel