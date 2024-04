Unter dem Titel „Here Right Now“, ein Lied aus „Ghost the Musical“, gastierten die Musical Maniacs am Sonntagnachmittag im Kuseler Horst-Eckel-Haus. Die Musikgruppe sang im Rahmen des Landkreis-Kulturprogramms Stücke aus bekannten Musicals. Die Musical Maniacs waren vor sieben Jahren von dem Ehepaar Kathrin und Manuel Lothschütz, Melanie Petcu (Gesang), sowie Christine Rutz (Cello) und Matthias Stoffel (Piano) gegründet worden. Nachdem Melanie Petcu ausgeschieden war, trat vor zwei Jahren Suzanne Dowaliby (Gesang) ihre Nachfolge an. Im Horst-Eckel-Haus traten die Musical Maniacs schon einmal im Jahre 2018 auf. Und wie bei der Premiere war das Konzert gut besucht. Es gab nur noch wenige freie Sitzplätze. Die Musical Maniacs überzeugten als Solisten, im Duett oder als Terzett mit ihren Liedern aus weltbekannten Musicals wie „Here right now“ (Ghost), „Einsames Gewand“ (Die Päpstin), „Corner of the sky“ (Pippin), „I still believe“ (Miss Saigon) und „Written in the Stars“ (Aida). Die Sänger berichteten zudem von den Hintergründen der einzelnen Stücke und der Musicals. Das begeisterte Publikum belohnte die Musikgruppe mit viel Applaus.