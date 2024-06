Die Musical-AG der Altenglaner Realschule Plus präsentierte am Mittwoch in der Turnhalle das Stück „Tuishi pamoja“. Darin wird eine Geschichte über Vorurteile, Freundschaft und Toleranz erzählt.

Die Musical-AG wurde vor mehr als zehn Jahren von Lehrerin Christel Schulz ins Leben gerufen. Seitdem treffen sich jeden Mittwoch außerhalb der Schulzeit Mädchen und Jungen, um