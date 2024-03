Der Außenbalkon an der Rückseite des Diamantschleifer-Museums in Brücken ist in einem schlechten Zustand und muss saniert werden. „Der Balkon, der zu der Wohnung gehört, ist zurzeit gesperrt. Die Mieter dürfen ihn nicht mehr betreten“, erklärte Ortsbürgermeister Pius Klein (CDU) die nicht ungefährliche Situation. Die Stahlträger seien korrodiert. Die zwischen den Stahlträgern liegenden Hohlziegelplatten lösten sich bereits in Teilen ab. Es besteht laut Klein dringender Handlungsbedarf.

Auf die Ausschreibung der Verbandsgemeinde-Verwaltung haben sich nach Worten Kleins drei Firmen beworben. Das günstigste Angebot habe mit gut 11.100 Euro eine Firma aus Landstuhl abgegeben. Sie soll den maroden Estrich- und Fliesenbelag entfernen und neuen aufbringen. Dasselbe gilt für die verrosteten Stahlteile. Engmaschige Gitterroste sollen den Balkonbelag künftig stabilisieren. Und ein neues Stahlgeländer soll für Sicherheit sorgen.

Es bestehe kein Zusammenhang zwischen Bistro und Mietwohnung, beantwortete Klein die Frage eines Ratsmitglieds, warum die Balkonsanierung nicht gleichzeitig mit dem Umbau des Lokals vor zwei Jahren vonstattengegangen sei. Für das Vorhaben gebe es keinen Zuschuss von der Städtebauförderung, bedauerte er. Der Reparatur und dem vorliegenden Angebot einer Firma stimmte der Ortsgemeinderat letztendlich zu. Die Mittel sind bereits im Haushalt eingestellt.