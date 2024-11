Die Bahnen sind verschwunden, Murmeln würden glatt ins Leere kullern, so sie denn überhaupt jemand in Bewegung setzen dürfte. In Wolfstein ist schon das vorzeitige Aus für die Murmelbahn im Königsberg befürchtet worden. Jetzt gibt es jedoch Entwarnung.

Der Königsberg hat eine Attraktion verloren: Die fünf Laufrinnen der Murmelbahn auf dem Freizeitgelände am Laufhauser Weiher sind weg. Die Verbandsgemeinde aber verkauft die Murmeln munter weiter. Dies war für Matthias Wappner Anlass, bei der Sitzung des Verbandsgemeinderats Lauterecken-Wolfstein am Mittwochabend nachzuhaken. Immerhin sei die Murmelbahn im Zuge eines Crowdfunding-Projekts von Bürgern bezahlt und seit ihrer Einweihung auch sehr gut angenommen worden, erinnerte Wappner. Nach der unvermittelten Sperrung des Areals oberhalb des Weihers sei sie nun aber verschwunden. „Die Murmeln aber werden weiterhin verkauft“, merkte der Christdemokrat im Rat an.

„Ja. Das ist unser neues Geschäftsmodell“, witzelte Christian Sauer. Der Büroleiter der Verwaltung aber konnte jegliche Besorgnis von den Tischen wischen. Die Bahnen seien von fachkundigen Händen abmontiert worden – auf dass sie beim Baumfällen auch ja keinen Schaden erleiden. Sobald die Anlage wieder verkehrssicher und mithin zugänglich sei, werde auch die Bahn wieder stehen, versicherte Sauer.

Die Freizeitanlage war vor fünf Wochen gesperrt worden, weil Bäume umzustürzen drohten und sogar Lebensgefahr für Passanten bestehe. Die Gefahrenherde seien inzwischen beseitigt, teilte Sauer gestern mit.