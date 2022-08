Das Kabarett-Duo Butz Lumbe ist am Samstag, 10. September, um 20 Uhr in der Grieser Kirche zu Gast. Geboten wird das Programm „Ohr Dööfre“.

Butz Lumbe steht nach eigener Auskunft „für unpolitisches Kabarett in Pfälzer Mundart“. Aus der 2003 gegründeten, ursprünglich vierköpfigen Truppe ist mittlerweile ein Duo geworden. Hans Herzog (Mehlingen-Baalborn) und Harry Raith (Winnweiler) sind die verbleibenden Mitglieder. Die waschechten Pfälzer Buben nehmen das Publikum mit auf eine Wanderung gespickt mit Slapstick, Solonummern und Improvisation. kündigen die Veranstalter an. Und vermutlich geht es dabei auch um Kulinarik, deutet zumindest der fast französische Titel an. Angekündigt ist, dass „Pfälzisch mit leicht hochdeutschem Akzent gebabbelt“ wird.

Von Pandemie ausgebremst

Das Duo setzt in seinen Programmen auch auf Beteiligung des Publikums. „Ohr Dööfre“ hatte im Februar 2019 Premiere in Alsenbrück-Langmeil. Danach folgten noch eine Handvoll Auftritte, ehe bedingt durch die Pandemie eine lange Zwangspause einsetzte. Im November 2021, bei den Kulturtagen in Enkenbach-Alsenborn, gelang ein erfolgreicher Neustart.

Karten für den Auftritt in Gries gibt es für neun Euro beim Förderverein Kirchenorgel Gries, der den Abend veranstaltet, unter 06373/891585 sowie beim Gift Shop Miesau (06372/1836) und in der Blumen-Apotheke Schönenberg-Kübelberg (06373-9444).