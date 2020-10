Der MC Cavemen hat am Samstag seinen langjährigen Präsidenten Heiko Hettrich zu Grabe getragen. Hettrich war im Alter von 60 Jahren einem langjährigen Krebsleiden erlegen. Geboren in Altenkirchen, wo die Beisetzung auch stattfand, und wohnhaft in Dunzweiler, hatte er über Jahrzehnte einen Elektromeisterbetrieb geführt. Den Cavemen gehörte er seit 1983 an. Seit 2009 war er deren Präsident und förderte soziale Aktionen der Rocker. In seine Amtszeit fiel unter anderem maßgeblich der Ausbau des Clubgeländes in Schönenberg-Kübelberg. Von dort startete am Samstag auch ein Ehrenkorso der Cavemen zur Beisetzung in Altenkirchen, zu der auch viele Mitglieder anderer Motorradclubs aus ganz Deutschland kamen.