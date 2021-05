Eine 17-jährige Kradfahrerin ist am Donnerstagabend mit einem Reh zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, war sie in der Dämmerung mit ihrem Leichtkraftrad auf der Kreisstraße bei Herchweiler unterwegs. Das Reh sprang von rechts auf die Fahrbahn, die Zweiradfahrerin konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Sie verletzte sich am rechten Knie und musste laut Polizei im Krankenhaus behandelt werden. Das Reh wurde tödlich verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.