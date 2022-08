Eine 31-jährige Motorradfahrerin ist am Dienstag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau mit ihrer Maschine auf der Kreisstraße von Föckelberg in Richtung Neunkirchen unterwegs. In einer Linkskurve verlor die Motorradfahrerin aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihre Maschine und stürzte in den Straßengraben. Die 31-Jährige wurde dabei leicht verletzt, ihr gleichaltriger Sozius blieb unverletzt. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.