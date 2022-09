Ein Motorrad ist am Freitagabend in der Glanstraße in Brücken auf einem Ölfleck weggerutscht. Der 24-jährige Fahrer stürzte und wurde an der linken Körperhälfte verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der Verursacher des Ölflecks sei bisher unbekannt. Der Schaden am Motorrad wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.