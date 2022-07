Der 64 Jahre alte Fahrer eines Leichtkraftrades ist am Mittwoch bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann war um die Mittagszeit von Rammelsbach in Richtung Altenglan unterwegs, als ihm plötzlich ein Rehbock vor die Maschine rannte. Das Tier touchierte das Vorderrad, wodurch das Leichtkraftrad auf die Gegenspur geriet. Dort prallte das Zweirad mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Homburger Uni-Klinik gebracht, schwebte laut Mitteilung der Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Das Tier starb bei dem Unfall, für dessen Aufnahme die B420 gesperrt werden musste. Das Leichtkraftrad und das Auto wurden stark beschädigt.