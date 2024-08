Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Motorrad ist es am Samstagnachmittag auf der Baumholderer Straße in Thallichtenberg gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 56-jähriger Motorradfahrer einen Traktor mit Anhänger überholen, der zu diesem Zeitpunkt zum Abbiegen nach links in eine Seitenstraße ansetzte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte und wurde laut Polizeibericht leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der alarmierten Feuerwehr beseitigt. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf circa 1000 Euro.