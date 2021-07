Prellungen am gesamten Körper erlitt ein 20 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntagnachmittag zwischen Waldmohr und Schönenberg-Kübelberg. Laut Polizeibericht war der junge Mann auf der Landesstraße 355 in Richtung Schönenberg-Kübelberg unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve auf nasser Fahrbahn nicht mehr die Fahrspur halten konnte. Laut Polizeibericht fuhr das Motorrad über die Gegenfahrbahn, dann eine Böschung hinab bis in ein Wasserauffangbecken. Der 20-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass die schlechte Witterung und zu hohes Tempo unfallursächlich waren.