Das war Glück: Ein Motorradfahrer ist am Samstagvormittag in der Saarpfalzstraße gestürzt, blieb aber unverletzt, wie der Notarzt laut Polizei feststellte. Der Fahrer hatte verkehrsbedingt halten müssen. Doch weil er mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei, so vermutet die Polizei, sei er beim Bremsen auf einer Ölspur ins Schleudern geraten. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Der Waldmohrer Bauhof beseitigte die Ölspur.