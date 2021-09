Der Fahrer einer Crossmaschine hat am Donnerstag in Brücken ein anderes Fahrzeug beschädigt und ist dann davongefahren. Laut Polizeibericht wurde eine Autofahrerin gegen 19 Uhr am Ortsausgang in Richtung Ohmbach von der schwarzen Maschine überholt. Dabei touchierte das Motorrad die linke Fahrzeugseite. Der schwarz gekleidete Zweiradfahrer setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen sollen sich mit der Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg in Verbindung setzen unter der Telefonnummer 06373 8220.