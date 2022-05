Bei einem Zusammenprall zwischen Auto- und Motorradfahrer am Dienstagnachmittag in Herschweiler-Pettersheim wurde der Zweiradfahrer verletzt.

Gegen 16.35 Uhr befuhr ein 59-jähriger Kradfahrer laut Polizei die Hauptstraße in Fahrtrichtung Ohmbach. An einer Kreuzung dort übersah ein 77-jähriger Autofahrer den bevorrechtigten Kradfahrer, sodass beide kollidierten. Der 59-jährige Kradfahrer wurde schwer verletzt und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 77-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Hauptstraße war für rund eineinhalb Stunden gesperrt.