Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitag bei einem Unfall leicht verletzt worden, an seinem Motorrad entstand Totalschaden. Der junge Mann war laut Polizei gegen Mittag auf der Landesstraße vom Bambergerhof kommend in Richtung Waldziegelhütte unterwegs. In einer Linkskurve musste der 18-Jährige sein Motorrad stark abbremsen und geriet ins Schleudern. Dem Fahrer gelang es nicht, sein Gefährt unter Kontrolle zu bringen. Er fuhr die gegenüberliegende Böschung hinab, auf der angrenzenden Wiese überschlug sich das Motorrad. Dabei wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Der Polizei gegenüber gab der junge Mann an, er habe wegen eines ihm entgegenkommenden Fahrzeugs abbremsen müssen. Bei dem Auto soll es sich um einen anthrazitfarbenen Mercedes Kombi gehandelt haben, dessen Fahrer die Fahrt fortgesetzt habe, ohne sich um den 18-Jährigen zu kümmern. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.