Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer, als er am Dienstagabend an der Einmündung L372/L368 mit einem Auto zusammenstieß. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 20 Jahre alter Fahrer eines Peugeot auf der Landstraße von Hinzweiler nach Nerzweiler, als der 59-jährige Motorradfahrer mit seiner BMW von Aschbach kam und nach links in Richtung Hinzweiler einbiegen wollte. Hierbei unterschätzte er die Geschwindigkeit des Autos auf der Vorfahrtsstraße und stieß mit diesem zusammen. Nach dem Aufprall wurde er zuerst gegen die Windschutzscheibe und dann über den Wagen geschleudert. Dabei verletzte er sich erheblich und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst und einem Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde ebenfalls verletzt und zur Überprüfung ins Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.