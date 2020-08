Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Montag schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kam der Mann auf der L362 in einer Linkskurve kurz vor dem Ortseingang von Haschbach zu Fall. Andere Verkehrsteilnehmer seien an dem Unfall nicht beteiligt gewesen. Der Motorradfahrer musste von einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Homburg geflogen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. L362 war laut Polizei während den Rettungsarbeiten voll gesperrt. Im Einsatz waren außerdem die Freiwilligen Feuerwehren Haschbach und Kusel sowie ein Notarzt und der Rettungsdienst.