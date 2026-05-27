An der Kreuzung nahe der Imbissbude am Gewerbegebiet Waldmohr hat sich gegen 16.30 Uhr ein schlimmer Unfall ereignet.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, stießen offenbar ein Personenwagen und ein Motorrad zusammen. Dabei wurde der Motorradfahrer einer allerersten Einschätzung zufolge erheblich verletzt. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Der Rettungseinsatz läuft noch. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung an der die Umgehungsstraße von Schönenberg hin zur Autobahn und nach Homburg und Bechhofen auf die Straße nach Waldmohr und gegenüber zur Kläranlage führt. An dieser Kreuzung passieren häufig Unfälle, obwohl auf der Umgehungsstraße in diesem Bereich ein Tempolimit gilt und es eine Abbiegespur nach Waldmohr gibt. Die Straße von und nach Waldmohr ist laut Polizei voraussichtlich noch bis in den Abend voll gesperrt. Der Verkehr von und nach Waldmohr wird aktuell über den Kübelberger Kreisel umgeleitet. Die Polizei wollte sich vorläufig nicht zu der Frage äußern, ob es sich um einen Abbiegeunfall handele. Es sei noch zu früh, sich da festzulegen, hieß es. Ein Gutachter sei beauftragt, den Unfallhergang zu rekonstruieren.