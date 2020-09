Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall, der sich am Mittwochnachmittag gegen 17.20 Uhr ereignet hat, schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Zweiradfahrer auf der L 367 von Niederstaufenbach in Richtung Friedelhausen unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Der Motorradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in Westpfalzklinikum nach Kaiserslautern geflogen werden. Der Autofahrer wurde vorsorglich ins Kuseler Krankenhaus gebracht. Die L 367 war laut Polizei von 17.23 bis 20 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren die Feuerwehren Altenglan und Niederstaufenbach sowie die Straßenmeisterei Wolfstein im Einsatz.