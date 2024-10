Bislang ist unklar, warum ein Motorradfahrer am Sonntag auf der Landstraße von Nußbach in Richtung Rudolphskirchen mit seiner Maschine auf gerade Strecke von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt ist. Dabei zog sich der 70-Jährige Verletzungen zu, die nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in einem Krankenhaus behandelt wurden. Sein beschädigtes Zweirad musste abgeschleppt werden.