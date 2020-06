„Wenn ein Motorradfahrer in einer Kurve den Außenspiegel des entgegenkommenden Autos touchiert, ist anzunehmen, dass er dies bemerkt“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung zu einem Vorfall, der sich am Dienstagabend gegen 20 Uhr auf der L 382 zwischen Reipoltskirchen und Ginsweiler ereignet hat. Wie die Polizei weiter berichtet, fuhr der Mann auf seinem Motorrad aber einfach weiter. Nun werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Vorfall oder der Identität des Fahrers machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegen.