Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim Motorradclub Cavemen sind Ausfahrten und Arbeitseinsätze reine Männersache. Wenn gefeiert wird, sind Frauen allerdings willkommen. Die nächste Fete steht am ersten Juni-Wochenende an. Rund 1000 Besucher werden erwartet.

Es ist 55 Jahre her, dass in Deutschland stationierte Soldaten in Zweibrücken den Motorradclub Cavemen gegründet hatten. Den 50. Geburtstag haben die Cavemen ganz groß gefeiert. Diesmal,