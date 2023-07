Mit einem Armbruch der Sozia endete am Samstagabend ein Motorradunfall auf der Landesstraße zwischen Jettenbach und Kollweiler. Wie die Polizei mitteilte, kam der 62 Jahre alte Motorradfahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Zwar habe er die Maschine noch abfangen können, allerdings sei das Zweirad auf der Fahrbahn ins Schlingern geraten und schließlich gestürzt, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Der Fahrer stieß sich lediglich den Kopf an, seine 61 Jahre alte Mitfahrerin wurde allerdings über die Leitplanke geschleudert und brach sich den Arm. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.