Zu Pro Moto verirrt sich kein Laufkunde. Wer das Altenglaner Fachgeschäft für Motorradkleidung, Helme und Zubehör ansteuert, kommt gezielt auch von weit her. Axel Moldenhauer ist mit seinem Nischen-Unternehmen seit Anbeginn auf Erfolgskurs gefahren. Jetzt hat Philipp Dittlinger den Lenker in der Hand – ein Zufall hat ihn in den Sattel gehievt.

Philipp Dittlinger plagt ein Luxusproblem: Wie soll er frischen Wind entfachen, was soll er fortan anders machen? Die Antwort ist knifflig, weil sein Vorgänger offenkundig alles richtig gemacht