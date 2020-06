Ein Motorrad der Marke KTM ist in der Nacht von Pfingstmontag auf Dienstag in Homberg gestohlen worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, war die Maschine in einem Carport an der Hauptstraße abgestellt gewesen. Der Diebstahl lässt sich laut Polizei auf den Zeitraum zwischen Mitternacht und 6 Uhr eingrenzen. Die 140 Kilogramm schwere Maschine sei mit einem Lenkradschloss gesichert gewesen. Die Polizei vermutet, dass das Motorrad mithilfe eines Anhängers oder sonstigem geeigneten Transportmittel weggeschafft wurde. Die Maschine trägt markante Wiedererkennungszeichen, beispielsweise Aufkleber mit der Ziffer „7“ auf beiden Seiten der Auspuffabdeckungen sowie die grünen Monsterkrallen eines Energydrink-Herstellers auf beiden Seiten der Tankverkleidung – „24mx“ , „kmx24“ und „ONeal“. Hinweise zur Tat oder zum Verbleibe des Motorrads nimmt die Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 911-0 entgegen.