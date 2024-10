Ein Motorrad der Marke Honda haben bislang unbekannte Täter aus einer Hofeinfahrt in der Straße „Im Eckenfeld“ entwendet. Der Diebstahl wurde der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg am Sonntagabend gemeldet. Bei der Maschine handelt es sich um das Modell CB 500 FA in den Farben Gelb und Silber. Alle zugehörigen Schlüssel sind beim Besitzer des Fahrzeugs verblieben. Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Schönenberg-Kübelberg unter Telefon 06373 822111 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de.