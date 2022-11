Im Zeitraum von Samstag- auf Montagmittag wurde in der Hauptstraße ein Motocross-Motorrad entwendet. Die Maschine der Marke KTM SX125 in den Farben orange und schwarz stand in einer verschlossenen Garage. Hinweise auf den oder die Täter liegen laut Polizei nicht vor. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.