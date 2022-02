Mehrere Motocross-Maschinen ohne Nummernschilder sollen am Samstagnachmittag vom Remigiusberg zum Potzberg unterwegs gewesen sein. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilt, sollen sie „mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit“ durch Haschbach und Theisbergstegen bis hin zum Potzberg gefahren sein. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Wer weitere Hinweise zu den Fahrern oder den Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden.