Am Sonntagabend war eine junge Frau mit ihrem Pferd auf einem Feldweg in der Verlängerung der Jettenbacher Austraße unterwegs, als eine Motocross-Maschine mit hoher Geschwindigkeit an ihr vorbeifuhr. Wie die Polizei mitteilt, scheute das Pferd und warf die Reiterin ab, die sich nur leichte Verletzungen zuzog. Die Polizei sucht Zeugen, die die weiß-gelbe Geländemaschine und den Fahrer ohne Helm zwischen 18.30 und 19 Uhr auf Feldwegen nahe der Austraße gesehen haben. Die Polizeiinspektion Lauterecken ist zu erreichen unter 06382 9110.