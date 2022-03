Horst und Roswitha Ruppenthal feiern am Mittwoch, 9. März, ihre diamantene Hochzeit. Horst Ruppenthal stammt aus Heimbach an der Nahe. Roswitha Ruppenthal, geborene Stutzmann, ist in Bosenbach geboren. Sie haben sich an Karfreitag 1959 kennengelernt. Horst Ruppenthal unternahm an diesem Tag eine Spritztour mit seinem Moped. Als er in der Bosenbacher Dorfkneipe einkehren wollte, traf er seine spätere Ehefrau. Vier Jahre später führte der 21-jährige Bräutigam seine 17-jährige Braut vor den Traualtar. Horst Ruppenthal hat in Idar-Oberstein in einer Lederfabrik den Beruf des Feintechnikers gelernt. Wegen besserer Verdienstmöglichkeiten wechselte er in den saarländischen Bergbau, wo er als Hauer beschäftigt war. Aus gesundheitlichen Gründen ging er dann zu einer Mühlbacher Baufirma und lernte Maurer. Seine Frau arbeitete zunächst bei KOB als Maschinenführerin und später bei Grundig in Rammelsbach und Miesau. Es gratulieren zwei Töchter, drei Enkel- und drei Urenkelkinder.