In der Zeit von Dienstagabend bis Freitagmorgen wurde aus einer Garage in der Kirchstraße in Glan-Münchweiler ein rotes Moped der Marke „Simson“ – ohne Kennzeichen – entwendet. Das hat die Polizei am Samstag mitgeteilt. Weiterhin hätten der oder die Täter versucht, eine Enduro-Maschine kurzzuschließen, seien dabei jedoch ohne Erfolg geblieben. Bislang liegen laut Polizei noch keine Täterhinweise vor. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 06381 919-0 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden.