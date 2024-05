Ins frühere Haus der Kulinarischen Landstraße soll wieder Leben einziehen. Doch für einen möglichen Dorfladen in Konken unter Federführung der Hof am Weiher AG aus Albessen haben sich noch nicht genügend Abnehmer verpflichtet.

Bei der ersten Beitragsrunde am 25. April haben rund 75 Haushalte zugesagt, teilt die Geschäftsführung der Hof am Weiher AG mit. Alle Haushalte zusammen seien bisher mit einer Summe von insgesamt rund 120.000 Euro pro Jahr dabei. Dabei handele es sich allerdings um Online-Abstimmungsergebnisse von der Internetseite zum Dorfladen. Wer tatsächlich eine bindende Vereinbarung ausgefüllt hat, die es ebenfalls auf der Internetseite zu finden gibt, sei noch nicht klar. Um den Laden in Konken wirtschaftlich führen zu können, benötigt der Hof am Weiher nach eigenen Angaben 400.000 Euro im Jahr. „Es fehlen also noch 280.000 Euro“, schildert Eva Bensel von der Geschäftsführung. Dies entspreche bei gleicher Durchschnittsbeteiligung noch 175 Haushalten.

Noch bestehe Gelegenheit, eine Kooperationsvereinbarung zu unterzeichnen. Bis zum 19. Mai könne man sich noch verpflichten. Es gebe vorerst keine weitere Veranstaltung. Wer noch mitmachen möchte, kann entsprechende Vereinbarungen beim Hof am Weiher erhalten oder auf der Internetseite herunterladen. Die Vereinbarung werde nur wirksam, wenn genügend Menschen zusammenkommen, die mit ihrem monatlichen Beitrag die Eröffnung des Dorfladens möglich machen, erläutert Bensel.

Ausgefüllte Kooperationsvereinbarungen könnten in den Briefkasten der Gemeinde Konken eingeworfen oder per Post an den Hof am Weiher gesendet werden.